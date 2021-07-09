Кунде может перейти в «Тоттенхэм»

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде может сменить клуб, сообщает испанское издание AS.

Сообщается, что «Севилье» необходимо продать кого-то из своих игроков, чтобы иметь возможность подписывать новых футболистов. «Тоттенхэм» называется одним из главных претендентов на защитника. «Севилья» не собирается продавать своего игрока за сумму меньше, чем 60-70 миллионов евро.

Сам Кунде не желает переходить в «Тоттенхэм», рассматривая варианты с более топовыми клубами.

В прошлом сезоне француз провёл за «Севилью» 34 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.