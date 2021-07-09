Кунде может перейти в «Тоттенхэм»

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09 Июля 2021, 21:09,
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Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде может сменить клуб, сообщает испанское издание AS.
Сообщается, что «Севилье» необходимо продать кого-то из своих игроков, чтобы иметь возможность подписывать новых футболистов. «Тоттенхэм» называется одним из главных претендентов на защитника. «Севилья» не собирается продавать своего игрока за сумму меньше, чем 60-70 миллионов евро.
Сам Кунде не желает переходить в «Тоттенхэм», рассматривая варианты с более топовыми клубами.
В прошлом сезоне француз провёл за «Севилью» 34 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Тоттенхэм, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде