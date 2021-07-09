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Вслед за Фирпо «Лидс» может пополниться ещё одним защитником

09 Июля 2021, 20:45,

Вслед за испанским защитником «Барселоны», состав «Лидса» может пополнить ещё один защитник. Таковым может стать французский оборонец «Лиона» Максвелл Корне. Об этом сообщает Football Transfer Tavern.

Сообщается, что за французским футболистом также следит и «Уотфорд», вернувшийся в высший дивизион английского футбола.

Отмечается, что игрок может продолжить выступать за «Лион», если  клубу не поступит выгодное предложение по игроку.

В прошлом сезоне, Корне провёл за «Лион» 36 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Лион, Уотфорд, Трансферы футбола - лето 2021, Лидс, Максвелл Корне
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