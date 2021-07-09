Моуринью хочет видеть Зума в «Роме»

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09 Июля 2021, 20:43,
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Новый алленаторе «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы воссоединиться с Куртом Зума в Вечном городе.
Как стало известно Telefoot, одиозный португальский наставник «джалоросси» определился с приоритетной кандидатурой на роль нового центрального защитника команды. Согласно сведениям источника, римляне попытаются оформить приглашение Курта Зума перед стартом кампании 2021/2022.
«Рома» готова арендовать 26-летнего французского оборонца сроком на сезон с правом последующего выкупа игрока.
В минувшем сезоне Зума отличился за «аристократов» 5 результативными ударами в 24 играх Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Челси, Рома, Жозе Моуринью, Курт Зума