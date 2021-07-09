Нелсон Семеду заинтриговал болельщиков мадридского «Атлетико»

Португальский защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду заинтриговал болельщиков «Атлетико» Мадрид. Футболист в своем «Инстаграме» опубликовал фотографию сына в форме мадридского клуба. Это привело к бурным дискуссиям фанатов «Атлетико» о возможном трансфере португальца. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Семеду ещё прошлым летом был целью мадридского «Атлетико». Однако тогда «Барселона» не захотела усиливать конкурента по испанскому чемпионату, и продала португальца английскому «Вулверхэмптону» за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне английского чемпионата Семеду провел за «волков» 34 матча, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.