Нелсон Семеду заинтриговал болельщиков мадридского «Атлетико»

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09 Июля 2021, 20:10,
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Португальский защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду заинтриговал болельщиков «Атлетико» Мадрид. Футболист в своем «Инстаграме» опубликовал фотографию сына в форме мадридского клуба. Это привело к бурным дискуссиям фанатов «Атлетико» о возможном трансфере португальца. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Семеду ещё прошлым летом был целью мадридского «Атлетико». Однако тогда «Барселона» не захотела усиливать конкурента по испанскому чемпионату, и продала португальца английскому «Вулверхэмптону» за 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне английского чемпионата Семеду провел за «волков» 34 матча, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Нелсон Семеду