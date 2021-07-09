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«Гент» повесил ценник на Яремчука

09 Июля 2021, 19:26,

Бельгийский «Гент» готов выгодно продать украинского нападающего Романа Яремчука, который отлично проявил себя на Евро-2020, отличившись двумя забитыми голами. Интерес к Яремчуку проявляют несколько клубов из топ-чемпионатов. В частности, Романа сватают в итальянские «Милан», «Рому» и «Лацио», немецкий «Вольфсбург», английские «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм», португальскую «Бенфику» и другие клубы.

По информации издания Voetball Belgie, «Гент» намерен выручить за украинца не менее 20 миллионов евро. Действующий контракт Романа с бельгийцами рассчитан до июня 2025 года.

Роман Яремчук свою профессиональную карьеру начал в киевском «Динамо», но за основную команду «бело-голубых» сыграл всего лишь 9 матчей, не забив ни одного гола. Хорошо проявил себя во время аренды в «Александрию», забив 5 голов в 14 матчах. Летом 2017 года нападающего выкупил «Гент» за 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Арсенал Лондон, Милан, Рома, Лацио, Вест Хэм, Бенфика, Вольфсбург, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Гент, Роман Яремчук
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