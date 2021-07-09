​Гвардиола связывался с Гризманном

На фоне серьёзных финансовых проблем «Барселоны» Антуан Гризманн может оказаться игроком, которого каталонцы будут вынуждены продать в летнее трансферное окно. Одним из вероятных направлений Гризманна является Премьер-лига Англии.

По данным Foot Mercato, с Гризманном уже связывался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В настоящий момент «горожане» ищут нападающего после ухода Серхио Агуэро. Приоритетным вариантом для манкунианцев является Гарри Кейн, однако высокие запросы «Тоттенхэма» делают вероятность такого трансфера низкой.

Отметим, что Антуан Гризманн всю свою карьеру проводит в Испании.