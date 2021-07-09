«Манчестер Юнайтед» упустил возможность выкупить Камавинга менее чем за 10 млн евро

Несколько европейских топ-клубов продолжают борьбу за 18-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. Парень провёл два успешных сезона во французской Лиге 1, и ему предрекают будущее суперзвезды. Среди претендентов на уроженца Анголы числится и английский «Манчестер Юнайтед».

Как оказалось, Камавинга мог оказаться в стане «Манчестер Юнайтед» ещё два года назад. Как сообщает издание Mirror, в 2019 году у «красных дьяволов» было несколько вариантов для приобретения талантливой молодёжи из французской лиги. Среди кандидатов был и Камавинга. В итоге, ставка была сделана на Ганнибала Межбри из «Монако», за которого было выплачено 8,5 млн евро. Однако этому тунисцу удалось за два сезона сыграть всего лишь один матч в составе основной команды «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер считает, что трансфер Камавинга стал бы для команды идеальным решением. По слухам, «Ренн» готов продать Эдуардо сейчас за 30 миллионов евро. Столь низкая цена трансфера объясняется тем, что у футболиста остался всего год по контракту с французским клубом.