«Арсенал» сделал предложение полузащитнику сборной Португалии

Лондонский «Арсенал» предпринял попытку подписать полузащитника сборной Португалии и «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «канониры» уже сделали предложение 24-летнему хавбеку. Руководство английского клуба готово подписать с Рубеном пятилетний трудовой договор.

Невеш выступает в составе «волков» с 2017 года. «Вулверхэмптон» купил игрока у «Порту» за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провел 36 поединков, забил пять голов (три - с пенальти) и сделал одну результативную передачу. В пассиве португальца восемь желтых карточек.