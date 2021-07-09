«Ливерпуль» предложит 40 млн евро за полузащитника «Атлетико»

Полузащитник Сауль Ньигес, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует AS.

Согласно информации источника, заинтересованность в трансфере 26-летнего испанского футболиста проявляет «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского клуба готово выделить на приобретение Сауля порядка 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 33 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Трудовое соглашение Ньигеса с «матрасниками» рассчитано до середины 2026 года.