Шик может перейти в «Эвертон»

В последнее время форварда «Эвертона» Доминика Кальверта-Льюина активно связывают с другими европейскими клубами, что заставляет «ирисок» выходить на трансферный рынок и искать англичанину потенциальную замену. Об этом сообщает Football Fancast.

Сообщается, что помимо возможного прихода в «Эвертон» Хариса Сеферовича, швейцарского нападающего «Бенфики», клуб может пригласить чешского форварда леверкузенского «Байера» Патрика Шика.

По свидетельствам издания, «Эвертон» заинтересовался услугами чеха после феноменального выступления того на чемпионате Европы.

Патрик Шик на Евро-2020 добрался со сборной Чехии до стадии четвертьфинала и отметился пятью голами.