Рамос мог перейти в «Арсенал»

Бывший капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос, на днях подписавший контракт с «ПСЖ», отказал лондонскому «Арсеналу» ради перехода в Париж, сообщает Goal.com.

По данным источника, Рамос не решился на переход в стан лондонского клуба во многом из-за того, что «канониры» не играют в еврокубках и, в частности, в Лиге чемпионов. Помимо «Арсенала», по сообщениям СМИ, Серхио Рамос мог оказаться в рядах «Манчестер Сити».

Сегодня «ПСЖ» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с испанским защитником. Серхио Рамос не сумел договориться о продлении соглашения с мадридским «Реалом», за который выступал начиная с 2005 года.