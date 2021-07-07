«Арсенал» согласовал условия контракта с Уайтом

«Арсенал» близок к подписанию защитника «Брайтона» Бена Уайта, передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что лондонцы согласовали условия контракта с игроком.

Однако, чтобы объявить о переходе англичанина, «Арсеналу» все ещё нужно договориться с «Брайтоном» о цене трансфера. Ранее сообщалось, что Уайт обойдётся «канонирам» в 58 миллионов евро.

23-летний Уайт является воспитанником «Брайтона». В прошлом сезоне на счету защитника 36 матчей АПЛ, результативными действиями он не отличался. Также футболиста вызвали в состав сборной Англии на Евро-2020.

Напомним, что игроком также интересовался «Манчестер Сити», однако сам футболист хотел продолжить карьеру именно в «Арсенале».