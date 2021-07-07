«Рома» размышляет о трансфере Алиоски

Новый тренер «Ромы» Жозе Моуринью ищет нового левого защитника, и в клубе могут предложить контракт македонскому футболисту Эгзияну Алиоски, который стал свободным агентом после того, как покинул «Лидс» несколькими днями ранее.

Игрок сборной Северной Македонии, который начал свою карьеру на «Элланд Роуд» в качестве вингера, но был переквалифицирован в защитника тренером Марсело Бьелсой, вызвал интерес клубов из Турции, а теперь может оказаться в Италии. Об этом сообщает Forza Italian Football.

Сообщается, что «Рома» также нацелена на защитников Эмерсона Палмиери из «Челси» и Кристиано Бираги из «Фиорентины».

Алиоски перешел в «Лидс» из швейцарского клуба «Лугано» в 2017 году и забил 21 гол в 171 матче за «белых», помогая команде подняться из второго английского дивизиона и занять 9-е место в минувшей кампании английской Премьер-лиги.