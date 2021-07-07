Нагельсманн намерен сохранить Горецку в «Баварии»

Новый главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн намерен сохранить полузащитника Леона Горецку в клубе, передаёт Goal. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку.

Главный тренер мюнхенцев обеспокоен ситуацией вокруг продления контракта с Горецкой. Действующий договор полузащитника с клубом действует до июня 2022 года, и футболист до сих пор не поставил подпись под новым соглашением. Отмечается, что стороны не могут придти к согласию по поводу зарплаты игрока.

Данной ситуацией намерен воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который надеется переманить немца на «Олд Траффорд» уже этим летом.