Нагельсманн намерен сохранить Горецку в «Баварии»

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07 Июля 2021, 20:31,
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Новый главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн намерен сохранить полузащитника Леона Горецку в клубе, передаёт Goal. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку.
Главный тренер мюнхенцев обеспокоен ситуацией вокруг продления контракта с Горецкой. Действующий договор полузащитника с клубом действует до июня 2022 года, и футболист до сих пор не поставил подпись под новым соглашением. Отмечается, что стороны не могут придти к согласию по поводу зарплаты игрока.
Данной ситуацией намерен воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который надеется переманить немца на «Олд Траффорд» уже этим летом.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Манчестер Юнайтед, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Юлиан Нагельсманн, Леон Горетцка