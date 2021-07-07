«Арсенал» готов отпустить Бельерина в «Интер» на правах аренды

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин близок к переходу в «Интер», передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что «канониры» готовы отпустить игрока в аренду, но только с правом обязательного выкупа.

«Интер» находится в поисках правого защитника, так как команду покинул Ашраф Хакими, и поэтому миланцы обратили внимание на Бельерина. Однако чемпионы Италии не готовы брать игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро, как того требует «Арсенал». Стороны продолжают переговоры.

Помимо Бельерина в списке на усиление команды также находится правый защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста.

Напомним, что игрок «Интера» Ашраф Хакими перешёл в состав «ПСЖ». Марокканец подписал контракт до 2026 года.