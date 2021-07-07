«Арсенал» готов отпустить Бельерина в «Интер» на правах аренды

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07 Июля 2021, 20:16,
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин близок к переходу в «Интер», передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что «канониры» готовы отпустить игрока в аренду, но только с правом обязательного выкупа.
«Интер» находится в поисках правого защитника, так как команду покинул Ашраф Хакими, и поэтому миланцы обратили внимание на Бельерина. Однако чемпионы Италии не готовы брать игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро, как того требует «Арсенал». Стороны продолжают переговоры.
Помимо Бельерина в списке на усиление команды также находится правый защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста.
Напомним, что игрок «Интера» Ашраф Хакими перешёл в состав «ПСЖ». Марокканец подписал контракт до 2026 года.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Арсенал Лондон, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Эктор Бельерин