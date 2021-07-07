«Челси» может подписать Холанна

«Челси» Томаса Тухеля готовится предложить «Боруссии» Дортмунд колоссальные 150 миллионов евро в обмен на нападающего Эрлинга Холанна. Об этом сообщает 90min.

Несмотря на покупку прошлым летом двух игроков из немецкой Бундеслиги, Кая Хаверца и Тимо Вернера, считается, что главный тренер «синих» Томас Тухель бы бы непротив пополнить ряды команды ещё одним нападающим.

Также собщается, что владелец клуба Роман Абрамович хотел бы подписать нападающего Ромелу Лукаку из миланского «Интера», однако такой ход маловероятен, особенно с учетом того, что «нерадзурри» недавно попрощались с другим звездным игроком Ашрафом Хакими, который присоединился к «ПСЖ» ранее.

В прошлом сезоне Бундеслиги Холанн забил 27 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах за дортмундскую «Боруссию».