«Реал» планирует трансфер Стерлинга

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07 Июля 2021, 13:19,
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Вингер сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует The Athletic.
По данным источника, подписать 26-летнего англичанина хочет мадридский «Реал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Стерлинга в 90 миллионов евро. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.
Стерлинг недоволен своим положением в «Манчестер Сити» и готов сменить клубную прописку.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Рахим провел 31 поединок, отметившись десятью забитыми мячами и семью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Рахим Стерлинг