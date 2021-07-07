«Арсенал» предложит 22 млн евро за полузащитника «Андерлехта»

Полузащитник брюссельского «Андерлехта» Альберт-Мбойо Локонга является трансферной целью лондонского «Арсенала». Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

Как сообщает источник, руководство английского клуба готово выделить на трансфер 22-летнего футболиста 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Локонга принял участие в 37 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Действующий контракт хавбека с «Андерлехтом» рассчитан до середины 2026 года.