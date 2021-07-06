ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Тебас обвинил «Манчестер Сити» в использовании «экономического допинга»

06 Июля 2021, 23:29,

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас возобновил словесную перепалку в соцсетях с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, который порекомендовал функционеру брать пример с Премьер-лиги.

-  В последние годы мы сократили отставание отставание от АПЛ, несмотря на то, что Ла Лиги централизованно продает телеправа всего 7 лет, а не 30, как Премьер-лига. К тому же в Британии больше жителей на 20 млн. Мы растем каждый год. Наши клубы прибыльные вот уже 7 лет. Вы бы больше беспокоились о «Сити Груп», которая в последние сезоны аккумулировала миллиардные убытки. Это не инвесторы, а поглотители денег, создающие инфляцию. Выиграли бы вы столько титулов без экономического допинга? - написал Тебас.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Хавьер Тебас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Италия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Италия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола