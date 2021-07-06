Тебас обвинил «Манчестер Сити» в использовании «экономического допинга»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас возобновил словесную перепалку в соцсетях с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, который порекомендовал функционеру брать пример с Премьер-лиги.

- В последние годы мы сократили отставание отставание от АПЛ, несмотря на то, что Ла Лиги централизованно продает телеправа всего 7 лет, а не 30, как Премьер-лига. К тому же в Британии больше жителей на 20 млн. Мы растем каждый год. Наши клубы прибыльные вот уже 7 лет. Вы бы больше беспокоились о «Сити Груп», которая в последние сезоны аккумулировала миллиардные убытки. Это не инвесторы, а поглотители денег, создающие инфляцию. Выиграли бы вы столько титулов без экономического допинга? - написал Тебас.