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​Фирпо стал игроком «Лидса», сумма трансфера – 15 млн евро

06 Июля 2021, 14:40,

Защитник Жуниор Фирпо стал игроком «Лидса». На официальном сайте английского клуба сообщается о подписании с 24-летним футболистом трудового соглашения сроком на четыре ближайших сезона.

«Лидс» не называет сумму трансфера, зато «Барселона» эту информацию скрывать не стала. На сайте каталонцев сообщается, что за Фирпо английский клуб заплатит 15 миллионов евро. «Сине-гранатовые» получат 20% от суммы следующего трансфера игрока.

Жуниор Фирпо провёл в «Барселоне» два сезона. Он сыграл 41 матч, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами на партнёров по команде.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Лидс, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Жуниор Фирпо
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