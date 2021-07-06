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Сарри назвал большой ошибкой свой уход из «Челси»

06 Июля 2021, 14:35,

Маурицио Сарри высказался по поводу своего ухода из «Челси». Итальянец работал в лондонском клубе в сезоне 2018/2019 и ушёл, выиграв Лигу Европы.

«Я совершил большую ошибку, уйдя из «Челси». Марина Грановская препятствовала моему уходу, но у меня было желание любой ценой вернуться в Италию.

«Челси» - отличный клуб, который в последующие годы привлёк много молодых игроков, подходящих для моего стиля.

Я пережил особый сезон, когда Роман Абрамович не мог въехать в Англию. У нас был владелец, которого не было. Ситуация была сложная, всё было в руках Марины. Она решала тысячи проблем, футбольные дела находились в руках персонала, не располагающего экономической властью. Затем они подписали Вернера, Хаверца, Маунта, Зиеша – игроков, которые подошли бы мне и моему способу игры», - высказался Сарри для SportItalia.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Маурицио Сарри
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