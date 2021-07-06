«Тоттенхэм» хочет подписать защитника сборной Дании

Защитник сборной Дании и «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», об этом сообщает The Times.

По данным источника, «святые» готовы расстаться с 28-летним футболистом за 20 миллионов евро. Трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Вестергор выступает в составе «Саутгемптона» с 2018 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Янник провел 30 поединков, в которых забил три гола, получил три предупреждения и один раз был удален с поля.

На Евро-2020 сборная Дании вышла в полуфинал, где сыграет против Англии. Матч пройдет на «Уэмбли» 7 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру