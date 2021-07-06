«Тоттенхэм» хочет подписать защитника сборной Дании

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06 Июля 2021, 10:53,
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Защитник сборной Дании и «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», об этом сообщает The Times.
По данным источника, «святые» готовы расстаться с 28-летним футболистом за 20 миллионов евро. Трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Вестергор выступает в составе «Саутгемптона» с 2018 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Янник провел 30 поединков, в которых забил три гола, получил три предупреждения и один раз был удален с поля.
На Евро-2020 сборная Дании вышла в полуфинал, где сыграет против Англии. Матч пройдет на «Уэмбли» 7 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Янник Вестергор