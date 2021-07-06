Кейн высказался о новом главном тренере «Тоттенхэма»

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал приход португальца Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды.

«Эшпириту Санту - хороший специалист, мне нравилось, как он работал в «Вулверхэмптоне». Нуну помог команде закрепиться в АПЛ. После окончания чемпионата Европы - 2020 мы обязательно пообщаемся», - приводит слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Кейн принял участие в 35 поединках чемпионата Англии, записав на свой счет 23 забитых мяча и 14 результативных передач.