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Кейн высказался о новом главном тренере «Тоттенхэма»

06 Июля 2021, 08:17,

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал приход португальца Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды.

«Эшпириту Санту - хороший специалист, мне нравилось, как он работал в «Вулверхэмптоне». Нуну помог команде закрепиться в АПЛ. После окончания чемпионата Европы - 2020 мы обязательно пообщаемся», - приводит слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Кейн принял участие в 35 поединках чемпионата Англии, записав на свой счет 23 забитых мяча и 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Нуну Эшпириту Санту
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
06 Июля 2021, 09:57

Если переубедит Кейна уходить (а это очень маловероятно), то это уже можно будет считать заслугой тренера.

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