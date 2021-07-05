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Суарес не исключает возвращения в «Ливерпуль» в будущем

05 Июля 2021, 23:42,

Форвард «Атлетико» Луис Суарес отказался сбрасывать со счетов возможность снова сыграть за «Ливерпуль» в будущем в интервью журналу World Soccer Magazine.

Последний раз нападающий приезжал на «Энфилд» попрощаться с легендой клуба – Стивеном Джеррардом. Сам Суарес считает, что если он когда-то и вернётся в АПЛ, то только в «Ливерпуль».

«Играть в Англии за любую команду, кроме «Ливерпуля» было бы тяжело. У меня были и, надеюсь, до сих пор сохраняются хорошие отношения с фанатами «Ливерпуля», так что для меня было бы странно играть за какой-либо другой клуб», - сказал уругваец.

Напомним, Луис Суарес уже выступал за «Ливерпуль» в период с 2010 по 2014 год. В последнем сезоне за «Ливерпуль» нападающий забил 31 гол в 33 матчах и был близок к победе в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ливерпуль, Луис Суарес, Стивен Джеррард
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