Ингс отклонил предложение «Саутгемптона» о новом контракте

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05 Июля 2021, 23:03,
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Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс намерен покинуть свой нынешний клуб, передаёт The Athletic.
Сообщается, что нападающий отклонил предложение клуба о новом контракте. Действующее соглашение игрока действует до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что к Ингсу проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». В прошлом сезоне на счету нападающего 33 матча во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, что бывший защитник «Саутгемптона» Райан Бертран близок к переходу в «Лестер» на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Саутгемптон, Дэнни Ингс
Видимо, что-то в раздевалке не так... Иначе не понятно, отчего игроки оттуда бегут. Всегда же славились хорошими футболистами, перепродавали!