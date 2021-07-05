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Ингс отклонил предложение «Саутгемптона» о новом контракте

05 Июля 2021, 23:03,

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс намерен покинуть свой нынешний клуб, передаёт The Athletic.

Сообщается, что нападающий отклонил предложение клуба о новом контракте. Действующее соглашение игрока действует до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что к Ингсу проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». В прошлом сезоне на счету нападающего 33 матча во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что бывший защитник «Саутгемптона» Райан Бертран близок к переходу в «Лестер» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Саутгемптон, Дэнни Ингс
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
05 Июля 2021, 23:44

Видимо, что-то в раздевалке не так... Иначе не понятно, отчего игроки оттуда бегут. Всегда же славились хорошими футболистами, перепродавали!

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