Ингс отклонил предложение «Саутгемптона» о новом контракте

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс намерен покинуть свой нынешний клуб, передаёт The Athletic.

Сообщается, что нападающий отклонил предложение клуба о новом контракте. Действующее соглашение игрока действует до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что к Ингсу проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». В прошлом сезоне на счету нападающего 33 матча во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что бывший защитник «Саутгемптона» Райан Бертран близок к переходу в «Лестер» на правах свободного агента.