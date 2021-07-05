Грилиш может продлить контракт с «Астон Виллой»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может продлить контракт со своим действующим клубом, передаёт Goal.

Сообщается, что Грилиш может остаться в «Астон Вилле» ещё как минимум на два года. Сейчас стороны обсуждают продление нынешнего контракта, который действует до 2025 года. «Вилла» хочет сохранить своего лидера, поэтому надеется, что новое соглашение отпугнёт потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити» и уже согласовал контракт с чемпионами Англии.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету англичанина 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал 12 результативных передач.