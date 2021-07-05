Погба склоняется к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «ПСЖ», передаёт журналист Адриен Гренье в своём «Твиттере».

Сообщается, что сам футболист больше всего склоняется к варианту продолжения карьеры в Париже, чем в других клубах. Сейчас идут переговоры с его окружением.

Напомним, что в последнем сезоне на счету Погба 42 матча во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Также Погба выступал Евро-2020 вместе со сборной Франции, с которой ему удалось добраться до 1/8 финала. Сам игрок сыграл на турнире во всех четырёх матчах своей команды, где отличился одним голом и одной результативной передачей

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и Серхио Рамос согласовали условия контракта. Также в клубе уже объявили о переходе Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля» на правах свободного агента.