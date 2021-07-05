«Вест Хэм» может подписать Диего Косту

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет видеть в команде форварда Диего Косту, сообщает Football Transfer Tavern.

По информации источника, наставник рассматривает вариант с подписанием свободного агента. «Вест Хэм» ищет форварда, так как в команде не хватает игроков этого амплуа.

Сам Диего находится в поиске новой команды после расторжения контракта с «Атлетико» Мадрид в конце декабря 2020 года.

Сейчас в составе «Вест Хэма» пребывает всего один нападающий – Майкл Антонио, но и тот не может играть стабильно из-за постоянных травм.

Напомним, «Вест Хэм» в следующем сезоне будет представлять Англию в еврокубках: команда сыграет в Лиге Европы.