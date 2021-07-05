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«Манчестер Сити» интересуется Гризманном

05 Июля 2021, 21:22,

«Манчестер Сити» может приобрести форварда «Барселоны» и сборной Франции Антуана Гризманна, если не сумеет подписать Гарри Кейна, сообщает Mundo Deportivo.

По данным СМИ, «Тоттенхэм» планирует сохранить Кейна в своем составе, по крайней мере, на следующий сезон, несмотря на то, что лидер сборной Англии является приоритетной трансферной целью «Манчестера Сити». В случае, если договориться с «Тоттенхэмом» не удастся, действующие чемпионы Англии обратят свой взор на Антуана Гризманна, давним поклонником которого является главный тренер «Манчестера Сити» Хосеп Гвардиола.

Дополнительным подспорьем для осуществления данного трансфера может являться то, что нынешний клуб Гризманна «Барселона» имеет серьезные финансовые проблемы и вынужден разгружать свою зарплатную ведомость.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Антони Гризманн
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