«Интер» интересуется защитником «Ливерпуля» Цимикасом

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может продолжить карьеру в «Интере», передаёт Corriere dello Sport. Сообщается, что миланский клуб уже готов сделать предложение по футболисту.

По окончании сезона «Интер» покинул левый защитник команды Эшли Янг, который перешёл в «Астон Виллу» на правах свободного агента. В связи с этим, миланский клуб обратил внимание на футболиста «Ливерпуля» Цимикаса.

Напомним, что игрок сборной Греции перешёл в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» в 2020 году за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету всего семь матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Интер» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди.