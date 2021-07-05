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«Интер» интересуется защитником «Ливерпуля» Цимикасом

05 Июля 2021, 20:49,

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может продолжить карьеру в «Интере», передаёт Corriere dello Sport. Сообщается, что миланский клуб уже готов сделать предложение по футболисту.

По окончании сезона «Интер» покинул левый защитник команды Эшли Янг, который перешёл в «Астон Виллу» на правах свободного агента. В связи с этим, миланский клуб обратил внимание на футболиста «Ливерпуля» Цимикаса.

Напомним, что игрок сборной Греции перешёл в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» в 2020 году за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету всего семь матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Интер» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Интер Милан, Костас Цимикас, Трансферы футбола-лето 2021
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