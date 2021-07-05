АПЛ нового сезона: 100% заполняемость и никаких масок

По заявлению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, начиная с 19 июля, британские болельщики вновь смогут посещать спортивные события, сообщает Sky Sports. Кроме того, в сообщении издания говорится о том, что обязательное ношение защитных масок также будет отменено, и на трибуны будут допускаться не только вакцинированные зрители.

Это означает, что новый сезон английской Премьер-лиги наконец-то пройдет с болельщиками на трибунах, при том ни в каких городах не будет ограничений по заполнению стадиона, соответственно будет допускаться 100-процентная посещаемость.

Так как данное решение вступает в силу только с 19 июля, полуфинал и финал чемпионата Европы, которые будут проходить в столице Великобритании на стадионе «Уэмбли», будут включать в себя прежние ограничения на посещение стадиона.