ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

АПЛ нового сезона: 100% заполняемость и никаких масок

05 Июля 2021, 20:32,

По заявлению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, начиная с 19 июля, британские болельщики вновь смогут посещать спортивные события, сообщает Sky Sports. Кроме того, в сообщении издания говорится о том, что обязательное ношение защитных масок также будет отменено, и на трибуны будут допускаться не только вакцинированные зрители.

Это означает, что новый сезон английской Премьер-лиги наконец-то пройдет с болельщиками на трибунах, при том ни в каких городах не будет ограничений по заполнению стадиона, соответственно будет допускаться 100-процентная посещаемость.

Так как данное решение вступает в силу только с 19 июля, полуфинал и финал чемпионата Европы, которые будут проходить в столице Великобритании на стадионе «Уэмбли», будут включать в себя прежние ограничения на посещение стадиона.

0
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Английская Премьер-лига, Борис Джонсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола