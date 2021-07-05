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«Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются Ярмоленко

05 Июля 2021, 19:23,

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передаёт Haber365. Сообщается, что к игроку проявляют интерес сразу два гранда турецкого футбола - «Фенербахче» и «Галатасарай».

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» действует ещё один год, поэтому лондонцы заинтересованы в продаже футболиста. Сам игрок тоже заинтересован в смене клуба, так как он не входит в планы главного тренера Дэвида Мойеса. «Галатасарай» готов предложить украинцу зарплату 2,5 миллиона евро в год, а «Фенербахче» - три.

Напомним, что Андрей Ярмоленко вместе со сборной Украины добрался до четвертьфинала Евро-2020, в котором украинцы уступили сборной Англии со счетом 0:4. Сам нападающий провёл на турнире все пять матчей своей команды, в которых отметимся двумя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Вест Хэм, Фенербахче, Галатасарай, Трансферы футбола - лето 2021, Андрей Ярмоленко
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