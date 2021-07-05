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«Арсенал» намерен выиграть конкуренцию у «Манчестер Сити» за Уайта

05 Июля 2021, 18:15,

Защитник «Брайтона» Бен Уайт в ближайшее время может стать игроком «Арсенала», передаёт Football London. Сообщается, что лондонцы готовы предложить за футболиста около 60 миллионов евро.

На игрока сборной Англии также претендует «Манчестер Сити», однако «канониры» уверены, что смогут выиграть конкуренцию за Уайта. В Лондоне рассчитывают, что сам защитник захочет присоединиться к ним.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Уайта 39 матчей во всех турнирах, результативными действиями он не отметился. Сейчас игрок находится в расположении сборной Англии на Евро-2020, вместе с которой готовится к матчу против сборной Дании в полуфинале турнира.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Брайтон, Бен Уайт
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Комментарии (1)
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0
Boris
05 Июля 2021, 20:00

Любопытно, как клуб, лучших игроков которого Сити забирал себе, собирается выиграть эту конкуренцию?

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