«Арсенал» интересуется вратарём «Барселоны» Нето

Вратарь «Барселоны» Нето может продолжить карьеру в «Арсенале», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что агент игрока уже начал переговоры с «канонирами» по поводу возможного трансфера.

«Барселона» хочет продать сразу нескольких игроков в это трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, поэтому каталонцы не будут препятствовать уходу вратаря. Сам Нето тоже заинтересован в смене клуба, так как не является игроком основного состава.

В прошлом сезоне он провёл всего 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Ромы» и «Эвертона».