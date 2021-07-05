Сеферович заинтересовал «Тоттенхэм»

Нападающий «Бенфики» и сборной Швейцарии Харис Сеферович может стать игроком «Тоттенхэма», передаёт журналист Руди Галлетти в своём «Твиттере». Сообщается, что игрок произвёл впечатление на руководство «шпор» своим выступлением на Евро-2020.

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего в это трансферное окно и поэтому обратил внимание на 29-летнего нападающего сборной Швейцарии, который ярко выступил на чемпионате Европы. Трансфер Сеферовича может обойтись лондонцам в 25 миллионов евро.

Напомним, что нападающий вместе со сборной Швейцарии добрался до четвертьфинала Евро-2020, в котором его команда уступила сборной Испании в серии пенальти. Сам Сеферович провёл на турнире пять матчей и забил три гола, включая дубль в ворота сборной Франции в 1/8 финала чемпионата Европы.