Гендузи объявил об уходе из «Арсенала»

Хавбек Маттео Гендузи объявил об уходе из лондонского «Арсенала», несмотря на действующее трудовое соглашение до середины 2022 года.

«Никогда не забуду этот стадион и местных болельщиков. Я был горд защищать цвета «Арсенала». Благодарю всех, кто поддерживал и верил в меня. Желаю «канонирам» всего самого лучшего. Я никогда вас не забуду», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось об интересе к Маттео со стороны «Марселя».

В составе «Арсенала» полузащитник выступал с 2018 года. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за берлинскую «Герту». Хавбек провел 24 встречи в Бундеслиге, забил два гола и отдал ассист.