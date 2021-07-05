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Гендузи объявил об уходе из «Арсенала»

05 Июля 2021, 13:33,

Хавбек Маттео Гендузи объявил об уходе из лондонского «Арсенала», несмотря на действующее трудовое соглашение до середины 2022 года.

«Никогда не забуду этот стадион и местных болельщиков. Я был горд защищать цвета «Арсенала». Благодарю всех, кто поддерживал и верил в меня. Желаю «канонирам» всего самого лучшего. Я никогда вас не забуду», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось об интересе к Маттео со стороны «Марселя».

В составе «Арсенала» полузащитник выступал с 2018 года. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за берлинскую «Герту». Хавбек провел 24 встречи в Бундеслиге, забил два гола и отдал ассист.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Маттео Гендузи
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