«Манчестер Юнайтед» узнал цену на Камавингу

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05 Июля 2021, 12:26,
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Французский опорник Эдуардо Камавинга, права на которого принадлежат «Ренну», может переехать в топ-клуб английского чемпионата.
Как сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы ведут переговоры с «Ренном» о трансфере 18-летнего исполнителя.
По данным журналиста, французский клуб готов продать Камавингу за 30 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока истекает летом 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Эдуардо провел 35 поединков, отметившись голом и двумя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Эдуардо Камавинга