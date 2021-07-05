Паратичи намерен удержать Кейна в «Тоттенхэме»

Лондонский «Тоттенхэм» не планирует расставаться с лидером команды Гарри Кейном. Об этом в интервью английским СМИ поведал спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

«Наша цель - сохранить Гарри в «Тоттенхэме». Я долгое время наблюдал за топ-футболистами в «Ювентусе», теперь хочу насладиться игрой Кейна. Гарри является одним из лучших нападающих мирового футбола», - приводит слова функционера Sky Sports.

Действующее соглашение 27-летнего бомбардира со «шпорами» рассчитано до лета 2024 года. В минувшем розыгрыше АПЛ форвард провел 34 поединка, отметившись 23 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.