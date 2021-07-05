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Паратичи намерен удержать Кейна в «Тоттенхэме»

05 Июля 2021, 11:10,

Лондонский «Тоттенхэм» не планирует расставаться с лидером команды Гарри Кейном. Об этом в интервью английским СМИ поведал спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

«Наша цель - сохранить Гарри в «Тоттенхэме». Я долгое время наблюдал за топ-футболистами в «Ювентусе», теперь хочу насладиться игрой Кейна. Гарри является одним из лучших нападающих мирового футбола», - приводит слова функционера Sky Sports.

Действующее соглашение 27-летнего бомбардира со «шпорами» рассчитано до лета 2024 года. В минувшем розыгрыше АПЛ форвард провел 34 поединка, отметившись 23 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Фабио Паратичи
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