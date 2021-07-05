Фелипе Андерсон возвращается в «Лацио»

Бразильский хавбек Фелипе Андерсон близок к уходу из лондонского «Вест Хэма». Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, полузащитник может вернуться в римский «Лацио». Стороны уже провели переговоры и согласовали детали личного контракта. Договор будет подписан до лета 2025 года, а заработная плата футболиста составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, что Андерсон защищал цвета римского коллектива с 2013 по 2018 год.

В прошлом сезоне Фелипе выступал на правах аренды за «Порту».