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Фелипе Андерсон возвращается в «Лацио»

05 Июля 2021, 10:24,

Бразильский хавбек Фелипе Андерсон близок к уходу из лондонского «Вест Хэма». Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, полузащитник может вернуться в римский «Лацио». Стороны уже провели переговоры и согласовали детали личного контракта. Договор будет подписан до лета 2025 года, а заработная плата футболиста составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, что Андерсон защищал цвета римского коллектива с 2013 по 2018 год.

В прошлом сезоне Фелипе выступал на правах аренды за «Порту».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Трансферы футбола - лето 2021, Фелипе Андерсон
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