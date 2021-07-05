«ПСЖ» контактировал с Погба

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05 Июля 2021, 10:18,
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Французский хавбек Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в чемпионат Франции. Об этом информирует Tuttojuve.
По сообщениям источника, в трансфере полузащитника заинтересован «ПСЖ». Спортивный директор парижского гранда Леонардо лично контактировал с игроком. Стороны общались на предмет возможного сотрудничества.
Что касается Погба, то игрок готов перебраться на родину. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Поль провел 26 поединков, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021
Контактировал? Итеперь они все на карантине? ))
Как бы он не был хорош , но если он не хочет играть за МЮ надо его продать в это ТО, а то останемся без денег и игрока .