«ПСЖ» контактировал с Погба

Французский хавбек Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в чемпионат Франции. Об этом информирует Tuttojuve.

По сообщениям источника, в трансфере полузащитника заинтересован «ПСЖ». Спортивный директор парижского гранда Леонардо лично контактировал с игроком. Стороны общались на предмет возможного сотрудничества.

Что касается Погба, то игрок готов перебраться на родину. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Поль провел 26 поединков, забил три гола и отдал три результативные передачи.