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«Интер» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

05 Июля 2021, 09:38,

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 26-летнего французского футболиста проявляет миланский «Интер». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» рассчитан до конца июня 2023 года.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Бенжамен Менди
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