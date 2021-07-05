«Интер» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 26-летнего французского футболиста проявляет миланский «Интер». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» рассчитан до конца июня 2023 года.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди провел 13 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.