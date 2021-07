Пулишич попал в скандал из-за падения с лодки на редкую рыбу

Американский вингер Кристиан Пулишич, выступающий за лондонский «Челси», попал в скандал. На игрока обрушилась критика после публикации видеоролика, на котором он жонглируем мячом над гигантской рыбой. В один момент футболист потерял контроль и упал в воду, задев рыбу.

После произошедшего Пулишич раскритиковала организация Blue Planet Society, которая борется с чрезмерной эксплуатацией океана.

Стоит отметить, что «жертвой» футболиста стала рыба групер-голиаф. На ее вылов наложен запрет из-за быстрого сокращения численности вида. В США эта рыба находится под охраной.

Christian Pulisic living on the edge @brfootball



(via @cpulisic_10) pic.twitter.com/dAAv6dvFnV