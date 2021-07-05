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Пулишич попал в скандал из-за падения с лодки на редкую рыбу

05 Июля 2021, 08:58,

Американский вингер Кристиан Пулишич, выступающий за лондонский «Челси», попал в скандал. На игрока обрушилась критика после публикации видеоролика, на котором он жонглируем мячом над гигантской рыбой. В один момент футболист потерял контроль и упал в воду, задев рыбу.

После произошедшего Пулишич раскритиковала организация Blue Planet Society, которая борется с чрезмерной эксплуатацией океана.

Стоит отметить, что «жертвой» футболиста стала рыба групер-голиаф. На ее вылов наложен запрет из-за быстрого сокращения численности вида. В США эта рыба находится под охраной.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кристиан Пулишич
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