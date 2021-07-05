«Манчестер Юнайтед» предложил 40 млн евро за игрока «Реала»

Руководство «Манчестер Юнайтед» сделало предложение по трансферу защитника сборной Франции и мадридского «Реала» Рафаэля Варана. Об этом рапортует GFFN.

Как сообщил источник, манкунианцы готовы заплатить за его переход 40 миллионов евро. Соответствующее предложение было направлено в «королевский» клуб. Впрочем, «Реал» не спешит соглашаться на эти условия. Мадридцы хотят получить за игрока около 70 миллионов.

Действующее соглашение Варана со «сливочными» рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Рафаэль провел 31 матч, забил два гола и получил два предупреждения.