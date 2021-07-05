«Реал» надеется арендовать ван де Бека

Мадридский «Реал» рассчитывает арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, который не смог сходу закрепиться в основе «красных дьяволов» после переезда на «Олд Траффорд» из «Аякса» за 39 млн евро.

«Реал» из-за финансовых проблем больше ориентируется на свободных агентов и арендованных футболистов, сообщает the Daily Star. Испанцы готовы заплатить «МЮ» 2 млн евро за аренду игрока на сезон.

24-летний голландец в прошлом сезоне сыграл половину матчей «МЮ» в Премьер-лиге, но суммарно провел на поле всего 511 минут. Еще 17 поединков ван де Бек отыграл в других турнирах, где получал намного больше игрового времени, но отметился лишь одним результативным пасом.