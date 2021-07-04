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Менди может перейти в «Интер»

04 Июля 2021, 22:36,

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди может стать игроком «Интера», передаёт Corriere dello Sport. Сообщается, что миланский клуб попытается приобрести француза уже в ближайшее время.

Руководство «Интера» не смущает подверженность игрока к травмам, и поэтому они рассматривают Менди как кандидата на усиление левого фланга защиты. Сам футболист тоже не против сменить клуб, так как не является игроком основного состава.

Напомним, что Менди перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году за 57,5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Сити, Интер Милан, Бенджамен Менди
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