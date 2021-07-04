«Ливерпуль» контактировал с «Барселоной» по трансферу Педри

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Педри, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что «красные» могут сделать молодого испанца главной трансферной целью на летнее трансферное окно.

Контракт Педри с «Барселоной» истекает в июне 2022 года. Сейчас стороны ведут переговоры о продлении соглашения, поэтому трансфер игрока в «Ливерпуль» кажется маловероятным.

Напомним, что сейчас 18-летний полузащитник находится в расположении сборной Испании на Евро-2020, вместе с которой готовится к игре 1/2 финала турнира против сборной Италии.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику сборной Дании Микелю Дамсгору.