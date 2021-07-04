«Ливерпуль» контактировал с «Барселоной» по трансферу Педри

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04 Июля 2021, 22:01,
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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Педри, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что «красные» могут сделать молодого испанца главной трансферной целью на летнее трансферное окно.
Контракт Педри с «Барселоной» истекает в июне 2022 года. Сейчас стороны ведут переговоры о продлении соглашения, поэтому трансфер игрока в «Ливерпуль» кажется маловероятным.
Напомним, что сейчас 18-летний полузащитник находится в расположении сборной Испании на Евро-2020, вместе с которой готовится к игре 1/2 финала турнира против сборной Италии.
Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику сборной Дании Микелю Дамсгору.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Барселона, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Педри