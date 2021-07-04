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Виллиан и «Арсенал» могут разорвать контракт

04 Июля 2021, 20:08,

Полузащитник «Арсенала» Виллиан может покинуть свой нынешний клуб на правах свободного агента, передаёт The Mirror. Сообщается, что стороны рассматривают вариант досрочного расторжения контракта, который действует до июня 2023 года.

Виллиану не удалось произвести впечатление на руководство «Арсенала», поэтому в клубе всерьёз задумались о прекращении сотрудничества с бразильцем. Сам игрок тоже не против сменить команду.

Напомним, что 32-летний футболист перешёл в «Арсенал» из «Челси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Виллиан
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