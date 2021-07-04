«Ливерпуль» интересуется Дамсгором

«Ливерпуль» заинтересован в подписании этим летом полузащитника «Сампдории» Микеля Дамсгора.

Об этом сообщает испанский портал La Razon, который также отмечает интерес к игроку одного из соперников клуба по Премьер-лиге «Тоттенхэм Хотспур» к футболисту сборной Дании.

Для подписания Дамсгора клубам понадобится 17-23 млн евро, но эта сумма оспаривается.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport заявляет, что «Милан» из Серии А предлагает около 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.

Завышенный гонорар может быть связан с тем фактом, что «Сампдория» и «россонери» являются соперниками по Серии А.

Считается, что этим летом «Ливерпуль» будет искать полузащитника, но ходят слухи, что Юрген Клопп может обойтись группой игроков, которая уже есть в команде.