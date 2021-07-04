«Ливерпуль» интересуется Дамсгором

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04 Июля 2021, 18:07,
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании этим летом полузащитника «Сампдории» Микеля Дамсгора.
Об этом сообщает испанский портал La Razon, который также отмечает интерес к игроку одного из соперников клуба по Премьер-лиге «Тоттенхэм Хотспур» к футболисту сборной Дании.
Для подписания Дамсгора клубам понадобится 17-23 млн евро, но эта сумма оспаривается.
Итальянское издание Gazzetta dello Sport заявляет, что «Милан» из Серии А предлагает около 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.
Завышенный гонорар может быть связан с тем фактом, что «Сампдория» и «россонери» являются соперниками по Серии А.
Считается, что этим летом «Ливерпуль» будет искать полузащитника, но ходят слухи, что Юрген Клопп может обойтись группой игроков, которая уже есть в команде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Ливерпуль, Сампдория, Трансферы футбола - лето 2021, Миккель Дамсгор