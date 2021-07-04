​Ван де Бек может перейти в «Реал»

Полузащитник Донни ван де Бек не смог зарекомендовать себя в «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Аякса». Уже этим летом «красные дьяволы» готовы расстаться с голландским футболистом. По данным Daily Star, интерес к 24-летнему ван де Беку проявляет «Реал». При этом мадридский клуб не готов выкупать трансфер хавбека сразу. «Сливочные» могут арендовать игрока на сезон за 2 миллиона фунтов (2,33 миллиона евро) и реализовать опцию выкупа через год.

За «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек провёл 36 матчей, в которых отметился одним результативным ударом и двумя голевыми передачами на партнёров.