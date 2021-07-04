​Тринкан сменил «Барселону» на «Вулверхэмптон»

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04 Июля 2021, 13:58,
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«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о переходе в «Вулверхэмптон» нападающего Франсишку Тринкана. Речь идёт об аренде на сезон 2021/2022. Сделка включает в себя опцию выкупа, которая не является обязательной.
Тринкан переходил в «Барселону» год назад из португальской «Браги». В составе первой команды «сине-гранатовых» футболист провёл 43 матча, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами на партнёров.
Добавим, что в сентябре прошлого года Тринкан дебютировал за сборную Португалии. Впрочем, в заявку команды на Евро-2020 он не попал.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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